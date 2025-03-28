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Завершились съёмки ремейка «Бегущего человека» с Гленом Пауэллом

Завершились съёмки ремейка «Бегущего человека» с Гленом Пауэллом
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28 марта завершились съёмки ремейка «Бегущего человека» с Гленом Пауэллом в главной роли. В честь данного события режиссёр предстоящей картины Эдгар Райт («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые») поделился новым фото с площадки.

«Бегущий человек» расскажет историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных антиутопических США. Ради спасения своей больной дочери он решает участвовать в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему необходимо выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров.

Напомним, роль антагониста в ленте исполнит Джош Бролин. Вместе с ним в проекте снимется звезда «Барби» и «Скотта Пилигрима» Майкл Сера.

Премьера ремейка в мировом прокате состоится 7 ноября.

Новый кадр со съёмок

Фото: Соцсети Эдгара Райта

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