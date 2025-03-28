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Шутер Helldivers 2 больше не запускается на ПК со старыми процессорами

Шутер Helldivers 2 больше не запускается на ПК со старыми процессорами
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Фанаты Helldivers 2 начали массово жаловаться, что шутер перестал запускаться на ПК со старыми процессорами. Дело в том, что разработчики добавили в игру обязательное требование поддержки AVX2-инструкций, без которых проект больше не работает.

Представители официального Discord-сервера шутера рекомендуют пользователям обновить железо, поскольку наличие AVX2 — теперь обязательное условие.

Helldivers 2 — популярный шутер, в котором командам из нескольких человек нужно выполнять миссии на различных планетах. В распоряжении геймеров есть оружие и стратагемы. Это особые умения: вызов воздушного удара, вызов мощного робота, снаряжения и прочего.

Helldivers 2 доступна на PS5 и ПК.

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