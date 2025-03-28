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«Война — это ад»: первые критики в восторге от боевика «Под огнём» Алекса Гарленда

«Война — это ад»: первые критики в восторге от боевика «Под огнём» Алекса Гарленда
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Первые критики уже успели посмотреть и составить мнение о боевике «Под огнём» Алекса Гарленда. Сюжет ленты расскажет о команде «Морских котиков», выполняющей миссию в Ираке середины 2000-х годов, когда их задание оборачивается катастрофой. Протагонистом выступит Рэй Мендоза, который прослужил более 16 лет в составе элитного подразделения и был награждён Серебряной звездой.

Фото: Rotten Tomatoes

Рецензенты отлично приняли фильм. К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes картина получила 90% «свежести». Обзорщики хвалят ленту за реалистичное изображение реальных боевых действий и убедительный антивоенный посыл.

Что пишут первые рецензенты о боевике «Под огнём» Алекса Гарленда:

«Под огнём» не стремится объяснить, оправдать или осудить истоки военных конфликтов. Вместо этого фильм пытается изобразить реальные сцены боя настолько точными, насколько это вообще возможно.
На удивление фильм полностью непредвзят, поэтому показывает все события с максимально правдивой и ужасающей стороны.
«Под огнём» — это фильм, который сложно полюбить в традиционном смысле этого слова, но это тот тип кинолент, которым можно с лёгкостью восхищаться.
Абсолютное техническое совершенство и невероятная актёрская игра вызывают неподдельное сопереживание. Фильм воспринимаешь как чистый человеческий опыт в самых адских обстоятельствах.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 10 апреля.

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