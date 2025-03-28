В мировом прокате вышел комедийный хоррор «Смерть единорога» с Дженной Ортегой

28 марта в мировом прокате состоялась премьера комедийного хоррора «Смерть единорога» с Дженной Ортегой. В кинотеатрах России лента выйдет официально уже через пару дней, 3 апреля.

Хоррор «Смерть единорога» рассказывает об отце, который отправляется с дочерью на выходные к своему начальнику, однако по пути случайно сбивает волшебное создание. Ситуация сильно осложняется, когда босс начинает видеть в мифическом существе личную выгоду.

Критики приняли фильм крайне сдержанно. На агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 55% «свежести». Обзорщики ругают картину за плохой юмор и неудачную реализацию идеи.