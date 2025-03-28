Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы «Войны миров: Сибирь» показали работу над кат-сценами для игры

Авторы «Войны миров: Сибирь» показали работу над кат-сценами для игры
Аудио-версия:
Комментарии

Разработчики «Войны миров: Сибирь» завершили работу над кат-сценами для первой главы игры. Ко всему прочему, авторы показали, как проходил захват движений для них.

Для некоторых моментов команде приходилось выстраивать простые декорации, а актёрам на площадке — драться.

Видео доступно в VK-паблике «Война миров: Сибирь». Права на видео принадлежат 1C Game Studios.

«Война миров: Сибирь» будет сюжетно-ориентированной игрой от третьего лица без открытого мира. Разработчики отмечают, что в ней будет множество элементов из альтернативной реальности, однако в ней много общего с реальной обстановкой в конце XIX века.

Ко всему прочему, тайтл обзавёлся страницей в Steam. Точная дата релиза пока неизвестна, но ждать выхода стоит не раньше конца 2026 года.

Материалы по теме
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android