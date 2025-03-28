Авторы «Войны миров: Сибирь» показали работу над кат-сценами для игры

Разработчики «Войны миров: Сибирь» завершили работу над кат-сценами для первой главы игры. Ко всему прочему, авторы показали, как проходил захват движений для них.

Для некоторых моментов команде приходилось выстраивать простые декорации, а актёрам на площадке — драться.

Видео доступно в VK-паблике «Война миров: Сибирь». Права на видео принадлежат 1C Game Studios.

«Война миров: Сибирь» будет сюжетно-ориентированной игрой от третьего лица без открытого мира. Разработчики отмечают, что в ней будет множество элементов из альтернативной реальности, однако в ней много общего с реальной обстановкой в конце XIX века.

Ко всему прочему, тайтл обзавёлся страницей в Steam. Точная дата релиза пока неизвестна, но ждать выхода стоит не раньше конца 2026 года.