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Стартовали съёмки второго сезона сериала «Рай» от создателя «Это мы»

Стартовали съёмки второго сезона сериала «Рай» от создателя «Это мы»
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28 марта стартовали съёмки второго сезона драматического сериала «Рай». В честь данного события авторы опубликовали первую фотографию с площадки. Производством шоу занимается создатель «Это мы» Дэн Фогельман.

Первый сезон «Рая» стартовал в конце января. За полтора месяца после выхода вступление посмотрели 17,6 млн зрителей — это один из лучших показателей в истории стримингового сервиса Hulu.

«Рай» рассказывает историю команды службы безопасности, которая получает задание защищать президента США. Однажды чиновника находят мёртвым в его собственном доме — постепенно зритель выясняет, что знает далеко не всю картину происходящего.

Сроки и дата премьеры продолжения пока не раскрываются.

Кадр с площадки

Фото: Страница Гленна Фикарры в соцсети

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