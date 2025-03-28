Стартовали съёмки второго сезона сериала «Рай» от создателя «Это мы»

28 марта стартовали съёмки второго сезона драматического сериала «Рай». В честь данного события авторы опубликовали первую фотографию с площадки. Производством шоу занимается создатель «Это мы» Дэн Фогельман.

Первый сезон «Рая» стартовал в конце января. За полтора месяца после выхода вступление посмотрели 17,6 млн зрителей — это один из лучших показателей в истории стримингового сервиса Hulu.

«Рай» рассказывает историю команды службы безопасности, которая получает задание защищать президента США. Однажды чиновника находят мёртвым в его собственном доме — постепенно зритель выясняет, что знает далеко не всю картину происходящего.

Сроки и дата премьеры продолжения пока не раскрываются.

Кадр с площадки