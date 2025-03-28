Дженна Ортега и Пол Радд — в новом русском трейлере хоррора «Смерть единорога»

Вышел очередной русский трейлер комедийного хоррора «Смерть единорога». В ролике показали ряд новых кадров и встречу с пугающим сказочным животным.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат A24.

Хоррор «Смерть единорога» рассказывает об отце, который отправляется с дочерью на выходные к своему начальнику, однако по пути случайно сбивает волшебное создание. Ситуация сильно осложняется, когда босс начинает видеть в мифическом существе личную выгоду.

Критики приняли фильм крайне сдержанно. На агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 55% «свежести». Обзорщики ругают картину за плохой юмор и неудачную реализацию идеи.

Комедийный хоррор от студии А24 выйдет в кинотеатрах России уже 3 апреля.