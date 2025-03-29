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«Сбер» проведёт турниры по Dota и CS — победитель выйдет на Открытые киберспортивные игры

«Сбер» проведёт турниры по Dota и CS — победитель выйдет на Открытые киберспортивные игры
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Третий киберспортивный турнир Сбера станет частью отборочных к Открытым киберспортивных играм 2025 года. Компания проведёт чемпионаты по Dota 2 и Counter-Strike 2.

Предполагается, что по итогам турнира победившая команда получит площадку для тренировок и известного тренера — например, в прошлом году таким стал Егор JotM Сурков. После этого коллектив примет участие в международном LAN — Открытых киберспортивных играх от ФКС России.

Напомним, «Сбер» также поддержит основные турниры Федерации киберспорта в сезоне 2025 года. Всего запланировано девять чемпионатов с общим призовым фондом 64,5 млн рублей.

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