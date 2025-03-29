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Российская BetBoom Team вышла в финал верхней сетки FISSURE Universe по «Доте»

Российская BetBoom Team вышла в финал верхней сетки FISSURE Universe по «Доте»
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По итогам второго дня плей-офф FISSURE Universe: Episode 4 по Dota 2 определились финалисты верхней сетки. Места в топ-3 по итогам престижного онлайн-турнира себе обеспечили BetBoom Team и Gaimin Gladiators.

Российская команда уверенно победила Team Tidebound из Китая (2:0), а «гладиаторы» с таким же счётом неожиданно расправились с Team Falcons.

В нижней сетке Team Spirit выбила с турнира PARIVISION, а Tundra Esports оказалась сильнее Team Liquid.

Фото: Liquipedia

Сегодня станет известен первый финалист, а также две лучших команды нижней сетки. Решающие матчи пройдут в воскресенье, 30 марта.

Плей-офф-стадия FISSURE Universe Episode 4 проходит с 27 по 30 марта, общий призовой фонд составляет $ 500 тыс.

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