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Второй сезон «Цитадели» от авторов «Мстителей: Финал» отложили до весны 2026 года

Второй сезон «Цитадели» от авторов «Мстителей: Финал» отложили до весны 2026 года
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Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, второй сезон сериала «Цитадель» от братьев Руссо, авторов «Мстителей: Финал», отложили до весны 2026 года. Изначально ожидалось, что премьера продолжения шоу состоится осенью этого года.

По информации источников издания, перенос связан с тем, что студия Amazon осталась недовольна тем, что увидела в готовом сценарии второго сезона. Ко всему прочему на неопределённый срок отложили производство всех спин-оффов «Цитадели».

Согласно синопсису шоу всемирное шпионское агентство «Цитадель» пало, а память его агентов была стёрта. Теперь в пустоте восстаёт могущественный синдикат «Мантикора». Агенты «Цитадели» должны вспомнить своё прошлое и найти в себе силы дать отпор.

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