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Зрители сдержанно приняли комедийный хоррор «Смерть единорога» с Дженной Ортегой

Зрители сдержанно приняли комедийный хоррор «Смерть единорога» с Дженной Ортегой
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28 марта в мировом прокате состоялась премьера комедийного хоррора «Смерть единорога» с Дженной Ортегой. Увидеть ленту и сформировать своё мнение о ней уже успели как критики, так и рядовые зрители.

Фото: CinemaScore

Вторые оценили картину так же сдержанно, как и первые. К примеру, на агрегаторе CinemaScore фильм ужасов получил от зрителей рейтинг B-. Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере фильма.

Хоррор «Смерть единорога» рассказывает об отце, который отправляется с дочерью на выходные к своему начальнику, однако по пути случайно сбивает волшебное создание. Ситуация сильно осложняется, когда босс начинает видеть в мифическом существе личную выгоду.

Комедийный хоррор от студии А24 выйдет в кинотеатрах России уже 3 апреля.

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