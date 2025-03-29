Звезда «Отряда самоубийц» Вайола Дэвис хочет сыграть в фильмах Marvel

Вайола Дэвис пообщалась с журналистами издания Entertainment Weekly. В ходе разговора актриса заявила, что хотела бы сыграть в фильмах Marvel. Дэвис предположила, что могла бы исполнить в киновселенной роль Железного человека.

Да, конечно, хотела бы. Правда, я не знаю, каким героем могла бы стать. Дело в том, что моя дочь — фанатка Marvel, поэтому, считайте, я смотрела почти все фильмы вселенной пять-шесть раз.

Вайола Дэвис знакома фанатам комиксов по роли высокопоставленного правительственного агента Аманды Уоллер в проектах вселенной DC. Актриса снималась в серии фильмов «Отряд самоубийц», а также работала над мультсериалом «Монстры-коммандос».