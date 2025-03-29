Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сервис RuTube заблокировали в Турции — СМИ

Сервис RuTube заблокировали в Турции — СМИ
Комментарии

29 марта видеохостинг RuTube заблокировали в Турции. При попытке зайти на сайт пользователи видят сообщение: «Подключение не защищено. Возможно, злоумышленники пытаются похитить вашу информацию с сайта rutube.ru».

Согласно официальному реестру Совета по технологиям и коммуникациям Турции, решение о блокировке сервиса приняли ещё 25 февраля. Ко всему прочему, на плашке с информацией о блокировке говорится, что доступ к RuTube ограничен по обвинению в рекламе азартных игр.

Незаконные ставки могут использоваться для финансирования терроризма. Деньги, которые вы отправляете на нелегальные сайты ставок, могут поставить вас в криминальное положение.

При этом пресс-служба RuTube заявила журналистам RT, что информация о блокировке «не соответствует действительности».

Материалы по теме
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android