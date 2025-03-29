Сервис RuTube заблокировали в Турции — СМИ

29 марта видеохостинг RuTube заблокировали в Турции. При попытке зайти на сайт пользователи видят сообщение: «Подключение не защищено. Возможно, злоумышленники пытаются похитить вашу информацию с сайта rutube.ru».

Согласно официальному реестру Совета по технологиям и коммуникациям Турции, решение о блокировке сервиса приняли ещё 25 февраля. Ко всему прочему, на плашке с информацией о блокировке говорится, что доступ к RuTube ограничен по обвинению в рекламе азартных игр.

Незаконные ставки могут использоваться для финансирования терроризма. Деньги, которые вы отправляете на нелегальные сайты ставок, могут поставить вас в криминальное положение.

При этом пресс-служба RuTube заявила журналистам RT, что информация о блокировке «не соответствует действительности».