Split Fiction установила три мировых рекорда Гиннесса

6 марта состоялся релиз Split Fiction — новой кооперативной игры от студии Hazelight, авторов It Takes Two. За несколько недель продажи проекта превысили несколько миллионов копий. Теперь стало известно, что тайтл установил три мировых рекорда Гиннесса.

Мировые рекорды Split Fiction

Самая популярная локальная кооперативная игра в Steam;

Самая продаваемая локальная кооперативная игра в течение 48 часов после выхода;

Самая продаваемая локальная кооперативная игра в течение первой недели после релиза.

Большинство рецензентов выделяют Split Fiction как эталон в своём жанре. Некоторые также отмечают, что игра мало чем отличается от It Takes Two и ничем не удивляет — впрочем, почти все рецензенты согласны, что этого и не требуется.

Split Fiction доступна для покупки на ПК, PS5 и Xbox Series. Русский язык в проекте отсутствует.