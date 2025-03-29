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GTA 6 начнут рекламировать ближе к релизу

GTA 6 начнут рекламировать ближе к релизу
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Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник пообщался с ведущим программы Wall Street Week. В ходе разговора руководитель компании заявил, что GTA 6 начнут рекламировать ближе к релизу.

По его словам, начинать активную маркетинговую кампанию лучше аккурат к скорому выходу, чтобы создать ажиотаж.

Мы пришли к выводу, что лучше всего запускать маркетинговые кампании ближе к дате релиза, чтобы создать ажиотаж…

До этого исследовательская компания DFC Intelligence предположила, что GTA 6 может заработать более $ 1 млрд только за счёт предзаказов. Релиз GTA 6 состоится осенью на PS5 и Xbox Series.

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