Counter-Strike 2 столкнулась со сбоями по всему миру

Днём 29 марта на серверах шутера Counter-Strike 2 произошёл глобальный сбой. Геймеры по всему миру жалуются, что их выкидывает из матчей, а при попытке запустить катку получают сообщение «Нет соединения с сервером».

Согласно данным сервиса DownDetector, первые сообщения о проблемах начали поступать в 17:00 мск. На данный момент число жалоб уже превысило 275. Сбой затронул Россию, Австрию, Францию, США, Канаду, Великобританию, Финляндию, Германию и другие страны.

Фото: Steam Status

Это уже четвёртый подобный сбой за последние два месяца. С чем это связано, неизвестно. В Valve пока не прокомментировали данную ситуацию. Когда работа серверов нормализуется, тоже непонятно.