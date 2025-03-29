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Том Круз помог актрисе Хейли Этвелл побороть социофобию

Том Круз помог актрисе Хейли Этвелл побороть социофобию
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Хейли Этвелл («Первый мститель») приняла участие в новом выпуске подкаста Reign With Josh Smith. В ходе разговора актриса поделилась, что на съёмках фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» Том Круз помог ей побороть социофобию.

Видео доступно на YouTube-канале Reign With Josh Smith. Права на видео принадлежат Reign With Josh Smith

Она проявляется всегда по-разному, но ободряющие слова, которые мне давал Том, помогали. Если я нахожусь в помещении и чувствую, что меня начинает охватывать тревога, то это заставляет меня уйти в себя. Я начинаю слишком много думать, и в голове появляются навязчивые вопросы: «Я выгляжу странно? Я выгляжу неловко?»

Лента «Миссия невыполнима: Последняя расплата» выйдет в мировом прокате 23 мая. Режиссёром выступил Кристофер Маккуорри.

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