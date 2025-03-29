Расписание выхода комедийного сериала «Афоня»
Уже 31 марта стартует комедийный сериал «Афоня». Шоу расскажет о скромном пенсионере, единственный друг которого — домовой Афоня. Будучи сотрудником потустороннего ГБУ «Жилищник», тот устраивает Валентину Семёновичу сюрприз: трёшку с ремонтом от застройщика в новом доме. Однако с новым домом пришли и новые проблемы. Жильцов там в разы больше, а поэтому главная задача домового — сделать всех соседей доброжелательными.
В первый сезон войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут первые два. Финал выйдет 9 апреля. Шоу будет доступно для просмотра в стриминговом сервисе Premier.
Расписание выхода комедийного сериала «Афоня»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|31 марта
|2-я серия
|31 марта
|3-я серия
|1 апреля
|4-я серия
|2 апреля
|5-я серия
|3 апреля
|6-я серия
|7 апреля
|7-я серия
|8 апреля
|8-я серия
|9 апреля
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