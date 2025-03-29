Установка Windows 11 будет требовать подключения к интернету

Компания Microsoft выпустила новую сборку Windows 11 для участников программы Windows Insider. Одним из главных изменений в свежем билде стало удаление скрипта bypassnro. Благодаря ему пользователи могли не создавать учётную запись Microsoft и установить Windows в автономном режиме.

Это значит, что теперь при установке операционной системы потребуется наличие интернет-соединения и вход в личный профиль.

Мы удаляем скрипт bypassnro.cmd, чтобы повысить безопасность и удобство использования Windows 11. Это изменение гарантирует, что все пользователи завершат установку с подключением к интернету и с учётной записью Microsoft.

Когда новая сборка Windows 11 станет доступна всем пользователям, пока неизвестно.