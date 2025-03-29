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Российская BetBoom Team прошла в финал FISSURE Universe Episode 4 по Dota 2

Российская BetBoom Team прошла в финал FISSURE Universe по «Доте» с призовым $ 500 тыс.
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Российская команда BetBoom Team стала первым финалистом онлайн-турнира FISSURE Universe: Episode 4 по Dota 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

В матче верхней сетки коллектив Анатолия boolk Иванова одержал верх над европейским ростером Gaimin Gladiators. В решающей карте BB Team смогли удивить соперника расстановкой через «дабл-мид», отправив против Huskar на центральную линию сразу Dragon Knight и Ringmaster (Save закончил игру со счётом 9-0-27).

Фото: Liquipedia

Соперником BetBoom Team по гранд-финалу станет одна из трёх команд нижней сетки — Team Falcons,
Team Tidebound или Gaimin Gladiators. Матч за титул пройдёт завтра, 30 марта, в 17:30 мск.

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