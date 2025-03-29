YoungYakov вышел на Bellum Gens Elite по SС2 — он сыграет на турнире под российским флагом

Российский киберспортсмен Яков YoungYakov Моисеенко успешно преодолел квалификацию к турниру Bellum Gens Elite 2025 по StarCraft II. Финальная часть соревнований пройдёт 4–7 июня городе Стара-Загора, Болгария.

Перед отборочными Моисеенко принял участие в тренировочном сборе, который прошёл в столичной VK Play Arena. На самой квалификации YoungYakov выиграл все пять матчей, уступив лишь одну карту.

По информации ФКС России, YoungYakov будет выступать на турнире под российским флагом. Всего на Gens Elite встретятся 16 игроков из всех основных регионов — в число участников вошли Serral, Maru и другие известные киберспортсмены по SC2.