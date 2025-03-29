Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

YoungYakov вышел на Bellum Gens Elite по SС2 — он сыграет на турнире под российским флагом

YoungYakov вышел на Bellum Gens Elite по SС2 — он сыграет на турнире под российским флагом
Комментарии

Российский киберспортсмен Яков YoungYakov Моисеенко успешно преодолел квалификацию к турниру Bellum Gens Elite 2025 по StarCraft II. Финальная часть соревнований пройдёт 4–7 июня городе Стара-Загора, Болгария.

Перед отборочными Моисеенко принял участие в тренировочном сборе, который прошёл в столичной VK Play Arena. На самой квалификации YoungYakov выиграл все пять матчей, уступив лишь одну карту.

По информации ФКС России, YoungYakov будет выступать на турнире под российским флагом. Всего на Gens Elite встретятся 16 игроков из всех основных регионов — в число участников вошли Serral, Maru и другие известные киберспортсмены по SC2.

Материалы по теме
Российская BetBoom Team прошла в финал FISSURE Universe по «Доте» с призовым $ 500 тыс.
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android