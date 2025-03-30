Сергей G Брагин стал главным тренером Aurora по Dota 2

Киберспортивный клуб Aurora представил главного тренера состава по Dota 2 — им стал российский специалист и бывший про-игрок Сергей G Брагин.

Дебютом для Года в роли наставника новой команды Mira и TORONTOTOKYO станет квалификация на крупный онлайн-турнир DreamLeague Season 26 с призовым $ 1 млн. Первый матч с новым тренером Aurora проведёт 1 апреля.

Фото: Aurora

Сергей G Брагин — один из самых успешных киберспортсменов в Dota 2, принимавший участие в пяти первых The International (дважды занимал 5-6-е место). С 2022 года перешёл на позицию тренера, важнейшим достижением Года в этой роли стало 7–8-е место на TI12 с Virtus.pro.