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Сергей G Брагин стал главным тренером Aurora по Dota 2

Сергей G Брагин стал главным тренером Aurora по Dota 2
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Киберспортивный клуб Aurora представил главного тренера состава по Dota 2 — им стал российский специалист и бывший про-игрок Сергей G Брагин.

Дебютом для Года в роли наставника новой команды Mira и TORONTOTOKYO станет квалификация на крупный онлайн-турнир DreamLeague Season 26 с призовым $ 1 млн. Первый матч с новым тренером Aurora проведёт 1 апреля.

Фото: Aurora

Сергей G Брагин — один из самых успешных киберспортсменов в Dota 2, принимавший участие в пяти первых The International (дважды занимал 5-6-е место). С 2022 года перешёл на позицию тренера, важнейшим достижением Года в этой роли стало 7–8-е место на TI12 с Virtus.pro.

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