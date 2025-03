«Джоэл был прав»: авторы The Last of Us высказались о финале первой части

Журналисты издания IGN пообщались с создателем The Last of Us Нилом Дракманном и шоураннером экранизации Крэйгом Мэйзином. В ходе разговора творцы ответили, был ли Джоэл прав в финале первой части, когда вместо шанса на выздоровление всего мира выбрал спасти Элли.

По словам Нила Дракманна, он бы поступил на месте героя точно также.

Я считаю, что Джоэл был прав. Надеюсь, что если бы я был на месте Джоэла, то смог бы сделать то же самое и спасти мою дочь.

Крэйг Мэйзин тоже допускает, что вероятно, последовал бы примеру Джоэла, однако в то же время ему хотелось бы не совершать этого.

Мне кажется, что если бы я был на месте Джоэла, то я бы, вероятно, сделал то же, что и он. Однако в то же время мне бы хотелось думать, что я бы этого не сделал. В этом и заключается интересная мораль игры. Именно поэтому ее финал такой провокационный и прекрасный. Она просто не позволяет вам соскочить с крючка как игроку.

Второй сезон The Last of Us стартует уже 13 апреля.