Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Джоэл был прав»: авторы The Last of Us высказались о финале первой части

«Джоэл был прав»: авторы The Last of Us высказались о финале первой части
Аудио-версия:
Комментарии

Журналисты издания IGN пообщались с создателем The Last of Us Нилом Дракманном и шоураннером экранизации Крэйгом Мэйзином. В ходе разговора творцы ответили, был ли Джоэл прав в финале первой части, когда вместо шанса на выздоровление всего мира выбрал спасти Элли.

По словам Нила Дракманна, он бы поступил на месте героя точно также.

Я считаю, что Джоэл был прав. Надеюсь, что если бы я был на месте Джоэла, то смог бы сделать то же самое и спасти мою дочь.

Крэйг Мэйзин тоже допускает, что вероятно, последовал бы примеру Джоэла, однако в то же время ему хотелось бы не совершать этого.

Мне кажется, что если бы я был на месте Джоэла, то я бы, вероятно, сделал то же, что и он. Однако в то же время мне бы хотелось думать, что я бы этого не сделал. В этом и заключается интересная мораль игры. Именно поэтому ее финал такой провокационный и прекрасный. Она просто не позволяет вам соскочить с крючка как игроку.

Второй сезон The Last of Us стартует уже 13 апреля.

Материалы по теме
Лучшая кооперативная игра в истории..? Обзор Split Fiction
Лучшая кооперативная игра в истории..? Обзор Split Fiction
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android