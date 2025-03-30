Сборы боевика «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом превысили 100 млн рублей

30 марта сборы боевика «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли превысили 100 млн рублей. Достичь такого результата лента смогла на четвёртый день проката — премьера состоялась 27-го числа. Картина держится в топе российских чартов.

Сюжет «Мастера» рассказывает о мужчине, который бросает опасную работу ради счастливой тихой жизни и профессии строителя, но вынужден вернуться к основной работе и проявить свои истинные навыки после пропажи знакомой девушки.

Над сценарием «Мастера» трудился Сильвестр Сталлоне, а режиссёром выступил Дэвид Эйр — он вместе с Джейсоном Стэйтемом работал над фильмом «Пчеловод».