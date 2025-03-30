30 марта в России снова произошёл сбой интернет-сервисов. Примерно в 12:45 мск у многих жителей страны перестали открываться и нормально работать приложения «Яндекс Музыки», «Вкусно и точка», «Циана», «Додо Пиццы» и другие.

Как отмечают пользователи, многие приложения и сервисы перестали загружаться, подключаться, а также начали выдавать различные ошибки. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Жалобы на сбои сервисов за последнее время Фото: Downdetector

С чем связан масштабный сбой в России и когда работа зарубежных сервисов придёт в норму, неизвестно. Возможно, это лишь небольшая авария и скоро работа программ вернётся к штатному режиму. Ранее подобный сбой происходил 24 марта.