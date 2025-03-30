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Авторы «Синистера» снимут фильм ужасов про Колымскую трассу

Авторы «Синистера» снимут фильм ужасов про Колымскую трассу
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Как сообщают журналисты издания The Hollwood Reporter, авторы «Синистера» Скотт Дерриксон и С. Роберт Каргилл снимут фильм ужасов про Колымскую трассу.

Будущая лента выступит экранизацией романа «Дорога костей» писателя Кристофера Голдена. Согласно синопсису, продюсер документального фильма приезжает в Россию, чтобы снять сериал о Колымской трассе. Однако на месте начинают происходить жуткие и необъяснимые явления.

Сценарий предстоящего хоррора Дерриксон и Каргилл напишут вместе, а режиссёром выступит сам Дерриксон. Актёрский состав, сроки и дата премьеры пока не раскрываются. Больше подробностей авторы раскроют позже.

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