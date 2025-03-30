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Сорвиголова в сериале от Netflix был менее динамичным из-за бюджета

Сорвиголова в сериале от Netflix был менее динамичным из-за бюджета
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Пользователь соцсети X опубликовал ролик с подборкой акробатических трюков Сорвиголовы из сериалов Marvel. Из видео можно сделать вывод, что персонаж стал гораздо ловчее и подвижнее, чем в шоу от Netflix, — это приблизило героя к образу из комиксов.

Затем данный пост прокомментировал автор сериала от Netflix Стивен С. ДеНайт. По его словам, команда не могла себе позволить сделать то же самое из-за ограниченного бюджета.

Просто поясню, что я использовал бы CGI для улучшения боёв, будь у нас крупнее бюджет — как в «Рождённом заново».

В первый сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» войдёт девять эпизодов. Финал покажут 16 апреля.

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