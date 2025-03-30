Умер Ричард Чемберлен, звезда сериалов «Сёгун» и «Поющие в терновнике»

30 марта в возрасте 90 лет скончался актёр Ричард Чемберлен. Об этом сообщили журналисты издания Variety. Отмечается, что смерть наступила от осложнений, вызванных перенесённым инсультом.

Наш любимый Ричард сейчас с ангелами.

Чемберлен был наиболее известен по роли Джона Блэкторна в сериале «Сёгун» (1980 год) и Ральфа де Брикассара в экранизации «Поющих в терновнике». За свою карьеру актёр также успел сняться в «Аде в поднебесье», «Казанове», «Тайне личности Борна» и множестве других проектов.

Ко всему прочему, в 1963 году Ричард Чемберлен получил премию «Золотой глобус» за главную роль в сериале «Доктор Килдэр».