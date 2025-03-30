Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умер Ричард Чемберлен, звезда сериалов «Сёгун» и «Поющие в терновнике»

Умер Ричард Чемберлен, звезда сериалов «Сёгун» и «Поющие в терновнике»
Комментарии

30 марта в возрасте 90 лет скончался актёр Ричард Чемберлен. Об этом сообщили журналисты издания Variety. Отмечается, что смерть наступила от осложнений, вызванных перенесённым инсультом.

Наш любимый Ричард сейчас с ангелами.

Чемберлен был наиболее известен по роли Джона Блэкторна в сериале «Сёгун» (1980 год) и Ральфа де Брикассара в экранизации «Поющих в терновнике». За свою карьеру актёр также успел сняться в «Аде в поднебесье», «Казанове», «Тайне личности Борна» и множестве других проектов.

Ко всему прочему, в 1963 году Ричард Чемберлен получил премию «Золотой глобус» за главную роль в сериале «Доктор Килдэр».

Материалы по теме
Трогательная драма с Памелой Андерсон. Обзор фильма «Шоугёрл»
Трогательная драма с Памелой Андерсон. Обзор фильма «Шоугёрл»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android