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Российский футбольный симулятор выйдет до 2030 года

Российский футбольный симулятор выйдет до 2030 года
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что отечественный «аналог симулятора FIFA» выйдет до 2030 года. Новыми деталями проекта Митрофанов не поделился.

Аналог симулятора FIFA создаётся, никакой паузы нет. Планируется завершить работу до 2030 года.

Напомним, с предложением о создании отечественной спортивной компьютерной игры выступил заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин. Бывший нападающий сборной России по футболу считает, что в симуляторе должны быть широко представлены все российские футбольные клубы.

Какая студия разрабатывает проект, неизвестно.

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