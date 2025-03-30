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Сериал Гипнозис, 1-й сезон (2025) — дата выхода всех серий, когда выйдет, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода мистического сериала «Гипнозис» с Кириллом Кяро
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Уже 3 апреля стартует мистический сериал «Гипнозис» с Кириллом Кяро. Шоу расскажет историю трёх друзей: частного детектива, обладающего способностью читать мысли, адвоката с даром видеть будущее человека и священника с даром видеть прошлое. Все они благодаря своим способностям довольно неплохо устроились в жизни. Но в какой-то момент на горизонте появляется некто, желающий отомстить героям за то, что они сделали в далёком прошлом.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут только один. Финал выйдет 22 мая. Шоу будет доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko.

Расписание выхода мистического сериала «Гипнозис» с Кириллом Кяро

ЭпизодДата выхода
1-я серия3 апреля
2-я серия10 апреля
3-я серия17 апреля
4-я серия24 апреля
5-я серия1 мая
6-я серия8 мая
7-я серия15 мая
8-я серия22 мая
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