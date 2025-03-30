Расписание выхода мистического сериала «Гипнозис» с Кириллом Кяро
Уже 3 апреля стартует мистический сериал «Гипнозис» с Кириллом Кяро. Шоу расскажет историю трёх друзей: частного детектива, обладающего способностью читать мысли, адвоката с даром видеть будущее человека и священника с даром видеть прошлое. Все они благодаря своим способностям довольно неплохо устроились в жизни. Но в какой-то момент на горизонте появляется некто, желающий отомстить героям за то, что они сделали в далёком прошлом.
В первый сезон войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут только один. Финал выйдет 22 мая. Шоу будет доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko.
Расписание выхода мистического сериала «Гипнозис» с Кириллом Кяро
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|3 апреля
|2-я серия
|10 апреля
|3-я серия
|17 апреля
|4-я серия
|24 апреля
|5-я серия
|1 мая
|6-я серия
|8 мая
|7-я серия
|15 мая
|8-я серия
|22 мая
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