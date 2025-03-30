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Аниме Ветролом, 2-й сезон (2025) — дата выхода всех серий, когда выйдет, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона аниме «Ветролом»
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Уже 3 апреля стартует второй сезон аниме «Ветролом». Проект рассказывает о старшекласснике Харуке Сакуре, который не хочет иметь ничего общего со слабаками и его интересуют только сильнейшие. Он только что поступил в школу Фурин, где учатся самые крутые драчуны города. Ученики Фурин признают только язык силы, и именно с помощью силы они защищают город от любой угрозы. Однако Харука не стремится быть героем. Он хочет стать непобедимым.

В продолжение аниме войдёт 13 эпизодов — в день премьеры покажут только один. Финальная серия выйдет 26 июня.

Расписание выхода второго сезона аниме «Ветролом»

ЭпизодДата выхода
1-я серия3 апреля
2-я серия10 апреля
3-я серия17 апреля
4-я серия24 апреля
5-я серия1 мая
6-я серия8 мая
7-я серия15 мая
8-я серия22 мая
9-я серия29 мая
10-я серия5 июня
11-я серия12 июня
12-я серия19 июня
13-я серия26 июня
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