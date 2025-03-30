Расписание выхода второго сезона аниме «Ветролом»
Уже 3 апреля стартует второй сезон аниме «Ветролом». Проект рассказывает о старшекласснике Харуке Сакуре, который не хочет иметь ничего общего со слабаками и его интересуют только сильнейшие. Он только что поступил в школу Фурин, где учатся самые крутые драчуны города. Ученики Фурин признают только язык силы, и именно с помощью силы они защищают город от любой угрозы. Однако Харука не стремится быть героем. Он хочет стать непобедимым.
В продолжение аниме войдёт 13 эпизодов — в день премьеры покажут только один. Финальная серия выйдет 26 июня.
Расписание выхода второго сезона аниме «Ветролом»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|3 апреля
|2-я серия
|10 апреля
|3-я серия
|17 апреля
|4-я серия
|24 апреля
|5-я серия
|1 мая
|6-я серия
|8 мая
|7-я серия
|15 мая
|8-я серия
|22 мая
|9-я серия
|29 мая
|10-я серия
|5 июня
|11-я серия
|12 июня
|12-я серия
|19 июня
|13-я серия
|26 июня
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