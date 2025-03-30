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Сборы «Белоснежки» достигли $ 140 млн — фильм может не окупиться

Сборы «Белоснежки» достигли $ 140 млн — фильм может не окупиться
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По итогам второй недели проката сборы фильма «Белоснежка» в кинотеатрах США преодолели отметку в $ 66 млн. Картина с Галь Гадот и Рэйчел Зеглер оказалась на втором месте в чартах, показав падение в 66% и уступив лидерство боевику «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом.

В мировом прокате «Белоснежка» собрала $ 143 млн. Это вялый старт для блокбастера, на который Disney потратила около $ 300 млн. Аналитики считают, что картина упадёт ещё сильнее на третьей неделе проката, когда в кинотеатрах выйдет семейный фильм «Minecraft в кино».

Таким образом, ремейк знаменитой сказки уже наверняка не окупится по итогам показов в кинотеатрах. Точно об этом судить можно будет после третьего уикенда — если в этот период лента не покажет рост в сборах, то она может завершить своё выступление, не собрав и $ 200 млн. Для окупаемости же ей необходимо собрать в три раза больше — $ 600 млн.

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