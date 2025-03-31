«Мастер» с Джейсоном Стэйтемом возглавил кинопрокат в России

Боевик «Мастер», главную роль в котором сыграл британский актер Джейсон Стэйтем («Перевозчик», «Неудержимые», «Форсаж»), возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные, заработав 146,7 млн рублей. Об этом сообщается на портале kinobusiness.com.

На втором месте находится семейный фильм «Пальма 2» режиссера Владимира Кондаурова (134,5 млн рублей). На третью позицию опустилась фантастическая комедия «Ждун» (92 млн рублей).

Четвертое место заняла сказка «Царевна-лягушка» (55,2 млн рублей), а пятое — фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта (55,1 млн рублей).