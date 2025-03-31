Михаил Боярский рассказал, как российские фильмы могут выйти в мировой прокат

Известный актёр Михаил Боярский назвал условие выхода российского кино в мировой прокат. Об этом он поговорил в интервью с ТАСС.

По его мнению, для этого нужны «хорошие фильмы», главными в которых будут актёры. Боярский считает, что во главе в лентах должны быть именно актёры, и тогда их ждёт успех.

Конечно, такая возможность есть у каждого кинематографа. Нужно делать только хорошие фильмы. Поскольку я воспитан на Чарли Чаплине, Аркадии Райкине, Михаиле Жванецком, весь кинематографический юмор сводится к этим людям, к Андрею Миронову. В кинематографе во главе должен быть именно актёр, а если это не так, то фильм мне неинтересен.

В последний раз Боярского можно было увидеть в роли Валентина Рудольфовича в сериале «Нежность 2».