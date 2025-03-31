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«Могу испортить наследие»: Мэттью Лиллард боится возвращаться к своей роли в «Крике 7»

«Могу испортить наследие»: Мэттью Лиллард боится возвращаться к своей роли в «Крике 7»
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В конце января стало известно, что в «Крике 7» вернётся Мэттью Лиллард, который играл убийцу в первой части франшизы. Сам Мэттью недавно прокомментировал своё возвращение к роли.

По словам Лилларда, он очень взволнован своим возвращением к роли, поскольку боится испортить наследие, которое после себя оставила первая часть «Крика».

Я очень взволнован и немного напуган возвращением, потому что вдруг всё, что я могу сделать, это испортить наследие, которое у нас есть.

Седьмая часть франшизы расскажет о Сидни Прескотт и её дочери, других деталей сюжета пока нет. «Крик 7» должен выйти 27 февраля 2026 года. В фильме ужасов сыграют Анна Кэмп и Мэйсон Гудинг, который появлялся в двух последних частях хоррора. В актёрский состав также вошли Маккенна Грейс, Нив Кэмпбелл, которая вернётся к своей роли, а также Изабель Мэй, Селеста О’Коннор и Асе Джерманн.

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