Финн Джонс попросил второй шанс, чтобы вернуться к роли Железного кулака в фильмы Marvel

Во время недавнего интервью Финн Джонс, сыгравший Железного кулака в одноимённом сериале Netflix и шоу «Защитники», заявил, что хотел бы вернуться к роил персонажа, но уже в рамках киновселенной Marvel.

По словам Джонса, он понимает, почему его раскритиковали за эту роль, однако он попросил дать ему второй шанс, чтобы проявить себя и доказать, что «люди неправы».

Я прекрасно понимаю критику персонажа и моей роли в нём… мой ответ на это: дайте мне ещё один чёртов шанс. Я здесь, и я готов, и я хочу доказать людям, что они неправы.

В последний раз Джонс сыграл Железного кулака в шоу «Люк Кейдж», которое выходило в 2017 и 2018 годах.