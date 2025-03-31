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Звезда фильмов DC Виола Дэвис хочет сыграть в фильмах Marvel

Звезда фильмов DC Виола Дэвис хочет сыграть в фильмах Marvel
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Актриса Виола Дэвис, известная по роли Аманды Уоллер в фильмах DC, в недавнем интервью рассказала, что хочет сняться в киновселенной Marvel.

По словам Дэвис, она смотрела со своей дочерью все фильмы киновселенной по пять-шесть раз. Актриса в шутку отметила, что её дочь могла бы в теории сыграть яркую героиню на манер Железного человека.

Не знаю, какой героиней я бы была. Моя дочь — фанатка Marvel. Так что я смотрела, думаю, почти все фильмы пять, шесть раз. Наверное, Железным человеком.

Виола Дэвис дебютировала как Аманда Уоллер в «Отряде самоубийц», повторив эту роль в «Отряде самоубийц: Миссия навылет» и в «Чёрном Адаме». Она также приняла участие в сериалах «Миротворец» и «Монстры-коммандос».

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