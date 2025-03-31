Адвокат Михаила Ефремова раскрыл планы актёра после выхода из колонии

В конце марта стало известно, что актёр Михаил Ефремов, который отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом, выйдет из колонии по УДО уже 9 апреля.

Недавно адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко раскрыл, чем займётся актёр после выхода из-под заключения. В первую очередь, отметил адвокат, Ефремов хочет пойти в храм на службу, а после этого он планирует уделить время своему здоровью.

Он займётся лечением. У него серьёзное заболевание — ХОБЛ. Не были допрошены врачи-пульмонологи, но они приезжали из областной больницы. Болезнь купировали, но необходимо специализированное лечение, потому что возможен печальный исход.

Близкие Ефремова также подтвердили, что артист намерен полностью обследоваться после выхода из тюрьмы. Но перед этим, сообщили знакомые актёра, он хочет пойти в храм на службу.