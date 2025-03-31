Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Адвокат Михаила Ефремова раскрыл планы актёра после выхода из колонии

Адвокат Михаила Ефремова раскрыл планы актёра после выхода из колонии
Аудио-версия:
Комментарии

В конце марта стало известно, что актёр Михаил Ефремов, который отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом, выйдет из колонии по УДО уже 9 апреля.

Недавно адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко раскрыл, чем займётся актёр после выхода из-под заключения. В первую очередь, отметил адвокат, Ефремов хочет пойти в храм на службу, а после этого он планирует уделить время своему здоровью.

Он займётся лечением. У него серьёзное заболевание — ХОБЛ. Не были допрошены врачи-пульмонологи, но они приезжали из областной больницы. Болезнь купировали, но необходимо специализированное лечение, потому что возможен печальный исход.

Близкие Ефремова также подтвердили, что артист намерен полностью обследоваться после выхода из тюрьмы. Но перед этим, сообщили знакомые актёра, он хочет пойти в храм на службу.

Материалы по теме
Трогательная драма с Памелой Андерсон. Обзор фильма «Шоугёрл»
Трогательная драма с Памелой Андерсон. Обзор фильма «Шоугёрл»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android