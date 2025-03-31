«Получит в следующий раз»: Михаил Боярский — о Юре Борисове и его номинации на «Оскар»

Известный актёр Михаил Боярский высказался на тему того, что Юра Борисов был номинирован на «Оскар», но всё же не смог одержать победу. Боярский отметил, что подобные случаи вызывают у него радость.

По словам актёра, Борисову не стоит переживать, поскольку побороться за статуэтку он сможет «в следующий раз».

Выдвижение любого артиста на «Оскар» от нашей страны вызывает у меня чувство неподдельной радости, желаю ему удачи. Сейчас он не получил, получит в следующий раз.

Борисов стал первым российским актером, получившим номинацию на «Оскар». Он был выдвинут на премию в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за съёмки в фильме Шона Бейкера «Анора».