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«Получит в следующий раз»: Михаил Боярский — о Юре Борисове и его номинации на «Оскар»

«Получит в следующий раз»: Михаил Боярский — о Юре Борисове и его номинации на «Оскар»
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Известный актёр Михаил Боярский высказался на тему того, что Юра Борисов был номинирован на «Оскар», но всё же не смог одержать победу. Боярский отметил, что подобные случаи вызывают у него радость.

По словам актёра, Борисову не стоит переживать, поскольку побороться за статуэтку он сможет «в следующий раз».

Выдвижение любого артиста на «Оскар» от нашей страны вызывает у меня чувство неподдельной радости, желаю ему удачи. Сейчас он не получил, получит в следующий раз.

Борисов стал первым российским актером, получившим номинацию на «Оскар». Он был выдвинут на премию в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за съёмки в фильме Шона Бейкера «Анора».

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