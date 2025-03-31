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Майкл Манн закончил писать сценарий боевика «Схватка 2»

Майкл Манн закончил писать сценарий боевика «Схватка 2»
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Режиссёр Майкл Манн рассказал, что закончил работать над сценарием боевика «Схватка 2», который выступит одновременно приквелом и продолжением первой части.

Постановщик уже передал черновой вариант сюжета компании Warner Bros. на одобрение. Ответа пока не последовало.

Я только что закончил сценарий фильма и передал им свой первый черновик.

Впервые новости о сиквеле появились в конце 2023 года. Весной инсайдеры сообщали, что съёмки «Схватки 2» должны начаться в октябре-ноябре, а главную роль сыграет Адам Драйвер (последняя трилогия «Звёздных войн», «Дом Gucci»), но не срослось.

Сейчас даты выхода и съёмок у ленты пока нет.

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