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Появился первый постер фильма «Чебурашка 2»

Появился первый постер фильма «Чебурашка 2»
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Создатели фильма «Чебурашка 2» представили первый постер картины. На нём можно увидеть самого главного героя, Сергея Гармаша в роли Гены и остальных актёров, которые вернулись к образам своих персонажей из первой части франшизы.

Фото: «Централ Партнёршип»

Сюжет ленты расскажет о том, как Чебурашка вместе с Гришей и Соней теряется в лесу, а на их поиски отправляются взрослые.

Режиссёром выступит Дмитрий Дьяченко, снявший первую картину. Фильм «Чебурашка» вышел в кинотеатрах 1 января 2023 года и стал самым кассовым фильмом проката России. Сборы картины превысили 7 млрд рублей.

Премьера второй части состоится 1 января 2026 года.

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