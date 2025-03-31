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Джейсон Момоа надеется, что фильм «Minecraft в кино» получит продолжение

Джейсон Момоа надеется, что фильм «Minecraft в кино» получит продолжение
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Во время недавней беседы с журналистами актёр Джейсон Момоа поговорил на тему сиквела фильма «Minecraft в кино». Сам Момоа очень сильно хочет, чтобы лента получила продолжение.

По словам Момоа, он надеется, что фанаты останутся от картины в восторге и захотят увидеть вторую часть.

Мы вас не подведем. Мы пахали, не покладая рук, и, думаю, нам удалось оживить этот мир. Уверен, всем он понравится. В этой истории есть ещё столько всего, что можно рассказать! Надеюсь, фанаты будут в восторге и позволят нам снять продолжение.

Вместе с Джейсоном в ленте сыграли Эмма Майерс («Уэнсдей»), Даниэль Брукс («Миротворец») и Джек Блэк («Школа рока»).

Премьера экранизации кубического мира состоится 4 апреля 2025 года.

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