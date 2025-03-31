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Вышел первый постер сказки «Буратино» — премьера 1 января 2026 года

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила полноценный постер «Буратино» — экранизации сказки по мотивам книги Алексея Толстого. На нём изображён главный герой ленты, премьера которой состоится 1 января 2026 года.

Фото: «НМГ Кинопрокат»

«Буратино» расскажет о мастере Папе Карло, которому однажды в руки попадает волшебный ключ. Он загадывает самое сокровенное желание — одинокий мастер хочет детей. Неожиданно одно из поленьев оживает, и из него Папа Карло создаёт деревянного мальчика, которому предстоит пережить много приключений.

Главную роль в новом «Буратино» сыграла Виталия Корниенко («Папины дочки. Новые», «Лёд 2», «Мажор») — деревянного человечка создадут с помощью компьютерной графики на основе мимики и характера актрисы. Роль Папы Карло исполнил Александр Яценко («Тихий Дон», «Фишер»), а Фёдору Бондарчуку доверили роль Карабаса-Барабаса. Режиссёром выступил Игорь Волошин («Физрук»).