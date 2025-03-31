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Оскароносная драма «Зона интересов» Джонатана Глейзера выйдет в России 15 мая

Оскароносная драма «Зона интересов» Джонатана Глейзера выйдет в России 15 мая
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«Амедиатека» рассказала, что драматический фильм «Зона интересов» Джонатана Глейзера получит официальный прокат в России. Премьера ленты в стране состоится 15 мая.

Локализованный постер ленты

Фото: «Амедиатека»

Локализованный трейлер

Видео доступно на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат BAC Films.

Напомним, что картина получила гран-при Каннского кинофестиваля и две премии «Оскар» — за лучший международный фильм и лучший звук. В главных ролях Сандра Хюллер («Анатомия падения», «Тони Эрдманн») и Кристиан Фридель («Белый лотос», «Белая лента»).

«Зона интересов» рассказывает про жизнь Рудольфа Хёсса, коменданта концентрационного лагеря Освенцим во времена Второй мировой войны. Он стремится построить жизнь своей мечты для себя и своих близких, живя всего в нескольких метрах от одного из самых ужасающих мест в истории человечества.

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