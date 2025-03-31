Джек Блэк: фильм «Minecraft в кино» нужен миру сейчас как никогда

Американский актёр Джек Блэк поделился своими впечатлениями от фильма «Minecraft в кино» — экранизации одной из самых популярных видеоигр в мире. Артист считает, что сейчас такие картины нужны как никогда, потому что мир погряз в насилии.

Блэк заявил, что «Minecraft в кино» тоже не стесняется насилия, однако в конечном итоге это фильм о дружбе и созидании, а не об уничтожении всего живого.

В мире так много насилия, войн и ненависти. И это то, что мне нравится в этом фильме: в нём много любви и творчества. В нём тоже есть немного гнева и насилия, но в конце концов он о дружбе и совместной работе, чтобы сделать мир лучше.

Премьера фильма «Minecraft в кино» состоится 4 апреля в мировых кинотеатрах. До России лента доберётся примерно в середине месяца.