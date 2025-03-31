Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Death Stranding сыграло более 20 млн человек

В Death Stranding сыграло более 20 млн человек
Комментарии

Компания Kojima Productions поделилась успехами Death Stranding. В культовую игру Хидео Кодзимы сыграло более 20 млн человек — такую аудиторию игра набрала спустя 5 лет после релиза осенью 2019 года.

Фото: Kojima Productions

Судя по всему, в эту цифру входят не только продажи, но и аудитория бесплатных раздач в Epic Games Store, подписочных сервисов PS Plus и Game Pass, а также покупатели расширенной версии Director's Cut. Сейчас оригинальная игра Хидео Кодзимы доступна практически на всех актуальных платформах: ПК, PS4 и PS5, Xbox Series, iOS и в облачном сервисе Amazon Luna.

Сейчас Kojima Productions заканчивают работы над Death Stranding 2. Релиз игры состоится 26 июня на PS5.

Материалы по теме
Разбор сюжетного трейлера Death Stranding 2: что показали за 10 минут
Разбор сюжетного трейлера Death Stranding 2: что показали за 10 минут
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android