Вышел трейлер фэнтези «Хаген. В дoлине Нибелунгов» про викингов — премьера 24 апреля

Кинокомпания «Парадиз» представила трейлер фильма «Хаген. В дoлине Нибелунгов». Немецко-чешское фэнтези доберётся до кинотеатров России уже 24 апреля с привычным русским дубляжом.

Видео доступно во VK-группе Кинокомпания «Парадиз». Права на видео принадлежат «Парадиз».

Лента расскажет историю воина Хагена, который в суровом мире викингов заключает союз с древними богами. Ведомый жаждой справедливости, он поднимает оружие против беспощадного правителя, чьи намерения грозят погрузить земли в хаос и тьму.

Главные роли в ленте исполнили Гийс Нейбр («Чёрная книга»), Яннис Нивёнер («Наследие Оры»), Доминик Маркус Сингер («Перевал») и другие актёры. Режиссёрами выступили Сирил Босс и Филипп Штеннерт — оба работали над «Домом крокодилов».