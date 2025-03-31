Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

RTX 5090 для ноутбуков в два раза слабее базовой RTX 5090 — первые тесты

RTX 5090 для ноутбуков в два раза слабее базовой RTX 5090 — первые тесты
Аудио-версия:
Комментарии

В конце марта в продажу должны были поступить первые ноутбуки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop. Среди заявленных устройств были в том числе игровые Razer Blade 16, однако их релиз отложили минимум до конца апреля.

В издании Videocardz также обратили внимание, что рецензий на подобные ноутбуки от крупных «железных» блогеров и СМИ сейчас очень мало, однако какое-то представление о мощности мобильной RTX 5090 уже можно составить. Если судить исключительно по тестам, то RTX 5090 для ноутбуков примерно в два раза слабее своей старшей версии для персональных ПК.

Ноутбучную RTX 5090 можно сравнить по синтетической производительности с RTX 4080 и RTX 4070 Ti Super. При этом в Dota 2 на максимальных настройках в разрешении 1080р видеокарта набирает более 137 FPS, а в бенчмарке 3DMark чип получил 45 баллов.

Сравнение RTX 5090 в Dota 2 и в 3DMark

Сравнение RTX 5090 в Dota 2 и в 3DMark

Фото: Notebookcheck

Улучшить работу чипа также могут свежие драйверы, которые должны выйти вместе со стартом продаж устройств под управлением RTX 5090 для ноутбуков. Сейчас подобные гаджеты заявлены на конец апреля, однако и эти сроки могут измениться из-за недостаточных поставок самой NVIDIA и различных проблем с логистикой.

Материалы по теме
Утекли характеристики видеокарты RTX 5060 Ti
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android