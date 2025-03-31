RTX 5090 для ноутбуков в два раза слабее базовой RTX 5090 — первые тесты

В конце марта в продажу должны были поступить первые ноутбуки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop. Среди заявленных устройств были в том числе игровые Razer Blade 16, однако их релиз отложили минимум до конца апреля.

В издании Videocardz также обратили внимание, что рецензий на подобные ноутбуки от крупных «железных» блогеров и СМИ сейчас очень мало, однако какое-то представление о мощности мобильной RTX 5090 уже можно составить. Если судить исключительно по тестам, то RTX 5090 для ноутбуков примерно в два раза слабее своей старшей версии для персональных ПК.

Ноутбучную RTX 5090 можно сравнить по синтетической производительности с RTX 4080 и RTX 4070 Ti Super. При этом в Dota 2 на максимальных настройках в разрешении 1080р видеокарта набирает более 137 FPS, а в бенчмарке 3DMark чип получил 45 баллов.

Сравнение RTX 5090 в Dota 2 и в 3DMark Фото: Notebookcheck

Улучшить работу чипа также могут свежие драйверы, которые должны выйти вместе со стартом продаж устройств под управлением RTX 5090 для ноутбуков. Сейчас подобные гаджеты заявлены на конец апреля, однако и эти сроки могут измениться из-за недостаточных поставок самой NVIDIA и различных проблем с логистикой.