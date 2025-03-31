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Сериал Пожить как люди от ТНТ: дата выхода, когда выйдет

Комедийный сериал «Пожить как люди» от ТНТ стартует 14 апреля
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Телеканал ТНТ назвал дату выхода сериала «Пожить как люди». Комедийное шоу стартует в эфире 14 апреля в 20:00.

Шоу расскажет историю молодого человека, который неожиданно получает шанс на жизнь мечты: его начальник поручает ему присмотреть за роскошным особняком, пока сам улетает по делам. Однако отдых превращается в настоящий хаос, когда в особняк приезжает семья героя – мошенница-сестра, гопник-брат, маникюрша-мать и отец-аферист.

Главные роли в проекте исполнили Филипп Ершов («Казанова»), Кузьма Сапрыкин («Движение вверх»), Ника Вигель («Триггер»), Анна Ардова («Любовь зла») и другие актёры. Режиссёром проекта выступил Алексей Зотов («Детективное агентство Мухича»).

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