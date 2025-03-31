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Стартовал девятый сезон сериала «СашаТаня» от ТНТ — вышли два эпизода

Стартовал девятый сезон сериала «СашаТаня» от ТНТ — вышли два эпизода
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31 марта стартовал девятый сезон сериала «СашаТаня» — продолжения истории выпускников «Универа» Александра и Татьяны Сергеевых. Для просмотра уже доступны первые два эпизода на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier.

Видео доступно во VK-группе «Все трейлеры». Права на видео принадлежат ТНТ.

В новом сезоне испытания ждут не только Сашу и Таню, но и их друзей, коллег, а также новых персонажей. Главные герои столкнутся с неразрешимой проблемой: им нужно придумать современные имена для своих новорождённых.

К главным ролям в шоу вернулись Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова. В сериале также сыграли Анастасия Уколова («Комбинация»), Лариса Баранова («Сёстры»), Александра Велескевич («Майор Гром»), Андрей Свиридов («Универ») и другие актёры.

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